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Почина 14-годишното момиче, пострадало тежко при катастрофата край Мъглиж

Община Мъглиж ще обяви тридневен траур,

16.07.2026 | 18:20 ч. Обновена: 16.07.2026 | 18:20 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Почина 14-годишното момиче, което пострада тежко при катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж, съобщи БНР.

При удара между камион и автомобил на 9 юли почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с 2,07 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяха отрицателни.

Момичето беше откарано с хеликоптер от Университетска болница в Стара Загора в "Пирогов", където след седмица борба на медицинските екипи е починало.

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Заради трагедията Община Мъглиж ще обяви тридневен траур, обяви кметът Душо Гавазов.
В знак на съпричастност към семейството и близките, в общината ще бъдат свалени наполовина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни.

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