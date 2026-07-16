Милиарди изтичат от Русия, бизнесмените ги е страх от конфискация на активите

Няколко от най-богатите руски бизнесмени са изтеглили милиарди долари от страната за една година на фона на нарастващите опасения относно състоянието на икономиката на страната и държавния бюджет, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.

Бизнесмени, включително близки до руския президент Владимир Путин, също се опасяват, че активите им могат да бъдат конфискувани, както се случи например с Дмитрий Каменщик, бившия собственик на летище Домодедово.

Освен това представители на бизнеса се опасяват, че държавата ще увеличи натиска върху тях да финансират войната. Bloomberg припомня как на среща с Путин през март водещи бизнесмени са били помолени да дарят средства за войната. Според Кремъл, бизнесмените не са били помолени, а самите те са появили инициатива.

Според източници на изданието, най-богатите бизнесмени са преразгледали инвестиционните си портфейли през последната година в полза на инвестиции в криптовалути, злато и чуждестранни недвижими имоти.

Bloomberg признава, че е трудно да се оцени точно мащабът на неофициалните изтичания на капитал, като например тези чрез транзакции с криптовалути. Според два източника, запознати с инвестиционните решения на няколко от най-богатите руски бизнесмени, обаче, отливът е в десетки милиарди долари.

Отливът се е увеличил в сравнение с предходната година

Bloomberg отбелязва, че при опитите си да преместят активи извън обсега на Кремъл, руските бизнесмени са принудени да вземат предвид западните санкции, наложени на Русия поради войната с Украйна.

В тази връзка изданието споменава компанията A7, чиито собственици са посочени като молдовския бизнесмен беглец Илан Шор и руската държавна банка PSB (бивша Promsvyazbank). A7 обработва трансгранични плащания, използвайки криптовалутата A7A5, обвързана с рублата. PSB заяви, че през първата половина на 2025 г. обемът на транзакциите чрез A7 е надхвърлил 7,5 трилиона рубли (приблизително 98 милиарда долара).