Рецептата Dnes: Tрадиционно овчарско ястие Белмъш

Белмъш (Бял мъж) е традиционно овчарско ястие от Северозападна България, особено популярно в Белоградчишко и околните региони. Това е просто, бързо и много вкусно ястие, приготвяно основно от млечни продукти.

Ястието е свързано най-вече с Петровден - празникът на жътвата. Според легендата, когато жътварите отишли на полето, жегата разтопила прясното овче сирене в бохчите им. Свети Петър им се притекъл на помощ - взел житни класове, стрил ги на брашно с ръце и ги смесил с разтопеното сирене. Така се получила вкусна бяла каша, която нарекли Бял мъж. Традиционно се е приготвяло от овчари, докато жените са вършели друга работа.

Необходими продукти (за 4 порции)

Прясно сирене, най-добре овче или домашно, несолено - 500–600 г

Прясно пълномаслено мляко - 100–150 мл

Брашно - 5–7 супени лъжици

Сол - на вкус

Краве масло - 1 с.л.

За сервиране: мед, петмез, сладко или солено с черен пипер, домати, питка.

Начин на приготвяне

Настъргайте или намачкайте сиренето с вилица в подходящ съд. В студеното мляко разбъркайте добре брашното, за да няма бучки.

Смесете млякото с брашното към сиренето, добавете сол и маслото. Изсипете сместа в тиган или бакърен съд на силен огън.

Бъркайте енергично с дървена лъжица 4-6 минути, докато се сгъсти като гъста каша и водата изври. Внимавайте да не загори!

Сервирайте топло. Класически се яде със мед (като сладко) или солено - с прясна питка и домати.

Ястието е готово за 10-15 минути.