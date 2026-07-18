Днес ще е горещо, очакват ни температури до 37 градуса

Днес ще е слънчево и топло, след обяд – горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България - купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София - около 32 градуса.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, Рило-Родопската област и Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северозапад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра - около 19 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

На Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове ще има купеста облачност и на места в планините ще превали и прегърми. Дневни температури: за София - 33 градуса, Истанбул - 32, Солун - 33 градуса, Белград - 34, Атина и Букурещ - 35, Скопие - 40.