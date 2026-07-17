Слънчево и горещо, следобед ще превали на места

Петъчният ден ще започне с предимно слънчево време над по-голямата част от България. През деня атмосферата ще остане типично лятна – до обяд времето ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места, главно в Североизточна България и планинските райони от Западна България

се очакват краткотрайни валежи

и гръмотевични бури. На отделни места не са изключени и по-интензивни извалявания за кратко време.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, който няма да успее съществено да понижи температурите. Максималните стойности ще бъдат между 33° и 36°, като най-горещо ще остане в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните южни райони.

В София топло, но без жеги

В столицата денят ще започне със слънчево време и приятни сутрешни температури. Следобед ще се развие купеста облачност, но вероятността за валеж остава сравнително малка. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималната температура ще достигне около 31°, което ще направи деня топъл, но без екстремни горещини. Вечерта облачността постепенно ще намалява.

Кратктрайни валежи в планините

До обяд времето в планините ще бъде предимно слънчево и подходящо за туризъм. Следобед обаче ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. По-интензивни бури се очакват в Рило-Родопската област и Централна Стара планина.

Вятърът ще бъде слаб от североизток, а по най-високите части – умерен от север-северозапад. Максималната температура ще бъде около 24° на 1200 метра и около 18° на 2000 метра.

По Черноморието малко дъжд на север

По Българското Черноморие времето ще остане предимно слънчево през по-голямата част от деня. Следобед ще се развие купеста облачност, а главно по северното крайбрежие на отделни места са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от североизток-изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°, а морската вода ще остане приятна за къпане – между 23° и 25°.

Вълнението на морето ще бъде слабо – около 1 бал, а по най-северните участъци временно до 2 бала.