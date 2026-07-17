ДПС поиска СГП да провери Демерджиев за незаконно разследване на Пеевски

Прокуратурата да провери министър Демерджиев за извършването на действия без надзора на прокуратурата и въпреки изисканата от СГП преписка по това разследване – вероятно използвайки за целта "проверки-двойници", настоява в сигнал ДПС.

В него се допълва, че с медийни изявления на Демерджиев от САЩ той признава и потвърждава обстоятелството, че МВР продължава незаконно да извършва разследване на лице с имунитет – народен представител, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски.

Нещо повече, МВР продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, така и за трети лица, да използва ресурса на службите, включително на ГДБОП, ДАНС и Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците превозвани по въздух, за нерегламентиран достъп до данни от PNR системата (с което вероятно нанася вреда и на партньорските служби на България, а и на чужди държави).

В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо незаконно събраната от МВР информация, да бъде предоставяна на представители на друга държава, и то не по установения ред, а в рамките на обикновена среща на Демерджиев със служители на администрацията, още повече, че тази информация касае лице с имунитет.

Следва да се има предвид и обстоятелството, че санкциите по глобалния закон „Магнитски“ не действат на територията на Европейския съюз и в частност на територията на Република България. Това е така, тъй като е налице изричен Регламент (ЕО) 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него. В този смисъл държавите членки на Европейския съюз, сред които е и България, са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение, поради което е абсолютно недопустимо длъжностно лице – министър, да настоява пред представители на трета държава, наложила санкция на български гражданин, същата да предприема каквито и да било допълнителни действия в негова вреда.

По-рано стана ясно, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е предоставил документи на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите за заобикаляне на санкциите по Закона "Магнитски“ у нас.

При посещението си в САЩ Иван Демерджиев се е срещал с представители на службата и е предоставил документи за български граждани, санкционирани по "Магнитски“, и други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица.

МВР проверява откъде идват тези средства.