Демерджиев обсъди в САЩ санкциите по "Магнитски" и борбата с корупцията

България ще търси по-активно участие в американски програми за сигурност, които включват финансова помощ, обучения, обмен на опит и съвместни операции. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на работното си посещение в САЩ, цитиран от правителствената пресслужба.

В рамките на визитата той е провел разговори със заместник държавния секретар Томас ди Нано и с изпълняващия длъжността заместник-помощник главен прокурор в Министерството на правосъдието на САЩ Брайън Д. Скарет.

Сред основните теми на срещата с Ди Нано са били актуалната среда за сигурност, противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура, борбата с тероризма и необходимостта от по-тясно сътрудничество между компетентните институции.

Демерджиев е представил усилията на България за защита на външните граници на Европейския съюз (ЕС), ограничаване на незаконната миграция и укрепване на вътрешната сигурност.

Присъединяването към безвизовата програма остава приоритет

По време на разговора българската страна е подчертала, че присъединяването към Програмата за безвизови пътувания на САЩ остава национален приоритет. Изразено е и очакване американската администрация да продължи да подкрепя страната ни по пътя към включването в нея.

Двете страни са потвърдили готовността си да запазят активния политически диалог и да задълбочат практическото сътрудничество по въпросите на международната сигурност и устойчивостта срещу нововъзникващите заплахи.

"САЩ предоставят много програми за своите партньори, които включват както финансова помощ, така и обучения, обмяна на опит и практика, както и провеждане на общи операции. Изразихме нашето желание да участваме по-активно в тези програми", заяви Демерджиев.

"Магнитски", корупцията и финансовите разследвания

В разговора си с Брайън Д. Скарет българският вътрешен министър е поставил акцент върху задълбочаването на професионалното и оперативното сътрудничество в области като борбата с корупцията и финансовите разследвания.

"Имахме възможност да обсъдим темата за хора, избягващи санкциите по глобалния закон "Магнитски", както и хора, които подпомагат това", посочи Демерджиев.

По думите му е била разгледана и възможността срещу подобни практики да бъде започнато федерално наказателно преследване в САЩ.

Министърът подчерта, че България цени натрупания практически опит в сътрудничеството с американските институции и иска следващият етап от партньорството да бъде по-силно насочен към сложни трансгранични случаи, които водят до реални институционални резултати.

Сред областите, в които страната ни е готова да развива съвместната работа, са противодействието на киберпрестъпленията и тероризма, фалшифицирането на платежни средства, инвестиционните и други финансови измами, както и трафикът на културни и исторически ценности.

Целта е повече успешни разследвания

Демерджиев е определил борбата с корупцията като стратегически приоритет, като е подчертал, че резултатите зависят едновременно от качеството на законодателството, професионалния капацитет на институциите и координацията между разследващите органи, прокуратурата и съда.

Българската страна е предложила да бъдат обсъдени възможности за по-задълбочен практически обмен, включително при случаи със сложна корпоративна собственост и трансгранични финансови операции.

Според вътрешния министър съвместната работа може да бъде надградена и чрез целеви обучения в областта на противодействието на корупцията, прането на пари и възстановяването на имущество, придобито чрез престъпна дейност.

"Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати: повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи и по-висока защита на гражданите", подчерта Демерджиев.