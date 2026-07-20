Слави Василев: Петрова е първият външен министър, който се бори толкова мъжки

Публикация в социалните мрежи на депутата от ПБ Слави Василев защитава политиката на външния министър Велислава Петрова на фона на отправените към нея критики.

Авторът отхвърля твърденията за разминаване между позициите на министъра и премиера и определя подобни оценки като неразбиране на спецификата на дипломацията.

Според него България за първи път от присъединяването си към ЕС и НАТО провежда по-самостоятелна външна политика, съчетавайки националния интерес със съюзническите си ангажименти.

Ето и пълният текст:

Наблюдавам как редица анализатори и наблюдатели се упражняват върху външния ни министър - как "шикалкавил“ и какво двуличие имало между неговите заявки и тези на премиера.

Подобна гледна точка е погрешна и показва неразбиране на тънката материя и спецификата на външната политика.

България за пръв път има самостоятелна външна политика, поне откакто сме членове на НАТО и ЕС. Никога досега, от този период насам, нито едно правителство не е трябвало да плува самостоятелно в бурните води на международните отношения със собствени сили. Винаги сме се задоволявали да бъдем закачени за локомотива и накъдето ни заведат, натам.

Няма да ми стигне целият Facebook, за да изпиша колко погрешно е това, колко вредно е за националния ни интерес, как губим рефлексите на самостоятелна държава и как това се е наслагвало с години.

Обществото ни на практика никога не е ставало свидетел на такъв момент. България е член на ЕС и НАТО и в същото време трябва да се съобразява с две реалности – реалността на съюзниците ни, с която трябва да се съобразим, и реалността на нашата собствена призма за националния интерес. Това означава, че настоящият външен министър има изключително трудната задача за пръв път от всички външни министри след Втората световна война насам да съчетава националния интерес със съюзническите изисквания. И да държи вратите отворени. Всички врати.

Това е истинска външна политика за държава, която не е член на G7.

Другото, на което сме свикнали, се нарича роболепничество.

Българското правителство и министър Петрова за пръв път поставят България на картата на държавите, които имат глас. И този глас се чува. Навсякъде. А колегите, които обясняват, че премиерът ще трябва да се обяснява за "грешки“ на свои кадри, не разбират какво е външна политика и колко е сложно да съчетаеш своя глас с хор, който пее друга песен, без да млъкнеш.

Никога България не е била по-солидна по отношение на външната си политика. И това е само началото.

А що се отнася до министър Петрова - тя е първият български външен министър, който се бори толкова мъжки за България. Доверете ми се.