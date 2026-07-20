84-годишна даде 10 000 евро за несъществуваща операция

Мъж и жена са задържани за съпричастност към телефонна измама, при която 84-годишна жена от община Сливен е предала 10 000 евро на непознати, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Измамата е извършена на 17 юли. Възрастната жена получила обаждане от мъж, който се представил за лекар и използвал схемата "пари за скъпоструваща операция на близък роднина".

След незабавни издирвателни действия служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към Областната дирекция на МВР в Сливен задържали мъж и жена, за които се предполага, че са съпричастни към престъплението. Част от взетата сума е възстановена.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Само преди дни в Твърдица и други населени места в общината са били подадени четири сигнала за опити за телефонни измами.

От местната администрация припомнят, че извършителите използват различни сценарии, за да убедят жертвите си да дадат пари за спешна операция, лечение или помощ за близък, пострадал при пътнотранспортно произшествие.

Гражданите се съветват да не предоставят пари, банкови данни или лична информация на непознати. При съмнително обаждане те трябва да запазят спокойствие, да се свържат с близките си, за да проверят информацията, и при необходимост да подадат сигнал на телефон 112 или в полицията, пише БТА.