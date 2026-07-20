BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 61

69-годишна пешеходка почина след катастрофа в Свищов

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна

20.07.2026 | 12:42 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

69-годишна пешеходка е починала след катастрофа в Свищов, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал на 14 юли, когато лек автомобил, управляван от възрастен мъж, е блъснал пресичащата жена. След произшествието тя е била откарана първо в болницата в Свищов с травма на главата, а по-късно е транспортирана за лечение в Плевен, където е починала.

Свързани статии

Водачът е бил тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна. По случая в Районното управление на полицията в Свищов се води досъдебно производство.

На 7 юли друга тежка катастрофа с пешеходец беше регистрирана в региона. Тогава 73-годишна жена загина, след като беше блъсната от автобус в центъра на Велико Търново, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа жена пешеходка кола свищов
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem