69-годишна пешеходка почина след катастрофа в Свищов

69-годишна пешеходка е починала след катастрофа в Свищов, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал на 14 юли, когато лек автомобил, управляван от възрастен мъж, е блъснал пресичащата жена. След произшествието тя е била откарана първо в болницата в Свищов с травма на главата, а по-късно е транспортирана за лечение в Плевен, където е починала.

Водачът е бил тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна. По случая в Районното управление на полицията в Свищов се води досъдебно производство.

На 7 юли друга тежка катастрофа с пешеходец беше регистрирана в региона. Тогава 73-годишна жена загина, след като беше блъсната от автобус в центъра на Велико Търново, пише БТА.