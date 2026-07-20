Шишков: Настоящите договори за ремонти са наследство, нямаме нищо общо

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството даде пресконференция, в която заяви, че договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство от предишните управления.

“Колкото и да не са добри, трябва да се изпълнят, тъй като такова е законодателството”, добави регионалният министър.

Шишков открои и една положителна тенденция и тя е, че в последните години са започнали да се сключват договори за основни ремонти на пътищата и да се правят проекти, но подчерта, че “обществото се интересува да разбере кой и кога е подписал всички тези договори“.

Според него около 30 сключени договора са за основни ремонти, а фирмите, които са се появявали и развивали във времето назад, той нарече “фирмите на наследството“.

“Не сме избрали фирмите, не са наши. Единственият начин да се ремонтират пътищата са по този начин – по Закона за обществените поръчки. По пътищата безспорно трябва да започнат да се изпълняват тези основни ремонти“, подчерта Шишков.

Министърът обърна внимание и на договорите, които касаят пътната поддръжка.

“Държавното дружество “Автомагистрали“, което винаги е било на фокуса на общественото внимание, е спечелило три поръчки за поддръжка на три лота от магистралите в България. Защо обществото и медиите имат интерес към тази поръчка? Защото “Автомагистрали“, след като печели конкурса, сключва допълнителни договори. Тези фирми са влизали извън първоначалното желание на “Автомагистрали“ да работи със съответните подизпълнители“, обясни регионалният министър и направи уточнението, че въпросните магистрали са “Тракия,“ “Хемус“ и “Струма“.

Според Шишков единственият начин една държава да функционира правово е да спазва договорите. Той припомни, че още от 2018 г. е имало рамков договор на “Автомагистрали“ и АПИ за АМ “Хемус“ от първи до шести лот, през 2019 г. по заповед на министър Петя Аврамова се дава възможност да се платят аванси повече от 20% и повече от 100 хиляди лева.

“Ние като управляващи не можем да зачертаем всички договори, ние сме длъжни да продължим да работим с договорите, защото щетата ще е огромна. Ще изискаме качество, отговорност и ще направим така, че всички обекти да бъдат завършени в някакви нормални срокове. Тези фирми са наследство, те са се развивали в годините назад. Сега е моментът те да покажат коя е истинска строителна фирма и коя е създавана с други цели“, обясни още Шишков.

Сигнали до прокуратурата

Шишков заяви, че през годините е подавал множество сигнали до прокуратурата за нарушения в пътното строителство. “Надявам се прокуратурата да разбере къде са отишли парите от авансите“.

Той припомни и случая със Северната скоростна тангента, където според него е установена липса на около една трета от необходимия асфалт. “Всички очакваме, че кражбата ще се появи в съдебните зали“, заяви Шишков, като посочи, че разследването е било възобновено на 30 юни 2026 г.

Министърът коментира и дебата дали по автомагистралите трябва да се изграждат метални мантинели, или бетонни разделителни съоръжения. По думите му темата трябва да бъде решена от експерти, а не политически. Предстои комисия да анализира действащата наредба за ограничителните системи, както и ефекта ѝ върху пътната безопасност.

Шишков съобщи още, че се подготвя анализ на работата на тол системата, на възможностите за проследяване на тежкотоварните автомобили чрез GPS системите и на необходимостта от монтиране на повече кантари за контрол на претоварените камиони.

По думите му са извършени и административни промени с цел оптимизиране на работата на министерството, включително обединяване на дирекциите, отговарящи за обществените поръчки и правното обслужване.