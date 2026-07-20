Анализатори: В действията на Радев се вижда центризъм и търсене на баланс

Анализаторът Ружа Райчева направи коментар в предаването “България сутрин” за това каква е концепцията по отношение на външната политика на страната. Според нея в действията на Радев се вижда центризъм и търсене на баланс в курса на външната политика на страната ни.

"Определено има промяна, но тя има отражение най-вече на вътрешно ниво. Международно не сме произвели велика новина. В България опозицията се възползва от слабостта и гафа, който се случи миналата седмица от страна на външния министър - ден след като Румен Радев обяви, че нямаме място в Коалицията на желаещите. Как декларацията е подкрепена, но не е подписана", каза Райчева.

Според нея това е първата черна точка за правителството, но международно не сме си нанесли щета, защото не сме се изолирали, както беше Унгария на Виктор Орбан.

"От "Прогресивна България" внимават да не бъдат изолирани, но балансът в един момент може да им изяде главата. Привлякоха и по-крайни русофили, и някои евроскептици, но ориентирани на запад - балансирането на такъв електорат е до един момент", подчерта Райчева.

Политологът Теодора Йовчева добави, че е рано да се правят констатации за слабост на правителството.

"Не смятам, че можем да говорим за разнобой между премиера и външния министър. Това е координирана стратегия. Това е силно доминиран от премиера кабинет. Стратегията е да не се демонстрира нов орбанизъм и твърд антиевропейски или антиукраински курс. Участва се в декларации с декоративен характер", коментира политологът пред Bulgaria ON AIR.

Йовчева допълни, че са противоречиви сигналите дали такива декларации изобщо се подписват. Примерът на Орбан е негативен, не смятам, че България би имала позитив от спиране на еврофондове, посочи Йовчева.

"Думите на г-жа Петкова са по-скоро към публиката, тя използва аргумент, който да убеди публиката за неприемане на ангажимент", смята политологът.

Райчева поясни, че досега сме имали правителства, които на всяка цена искат да се докажат пред Запада, докато сегашният кабинет показва някакви условия на Запада.

"Това работи до един момент, говоренето на празни думи не става. Радев не може да остане само в центъра, особено по геополитическата тема", категорична е тя.

Райчева посочи, че войната преминава в терор към цивилните и това води до повече радикализация, докато българското правителство иска повече дипломация и разговори за мир.

Коалиция на желаещите

"Само че със стоене тихо на задния ред изглежда като съгласие. Ако имат нова силна идея, Радев да говори по важните теми на среща на върха, а не да праща външния министър, която да седи мълчаливо и после да каже, че не подкрепяме", заяви Райчева.

"Външният министър обясни, че Коалицията на желаещите не е формат, към който България да поема твърди ангажименти", коментира Йовчева и се съгласи с Райчева, че Радев трябва да отправи конкретни призиви, ако има различна визия по темата за войната.

Гледайте видеото с целия разговор.