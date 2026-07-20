Напрежението в НАТФИЗ: Позицията на ръководството и исканата оставка на ректора

Финансови загуби от нереализирани проекти, административен хаос и недоволни студенти са само част от проблемите в НАТФИЗ. Според преподавателите липсата на диалог в работната среда е и причина за протестите от миналата седмица.

Исканията на преподавателите

"Още миналата година, когато течеше профилирането на студентите ни, за първи път сигнализирахме. Тогава имаше проблем с електронната система за оценяване. Писахме писма, търсихме контакт, но не получихме отговор", коментира ръководителят от специалност "Филмово и ТВ продуцентство" д-р Ема Константинова.

"Дълго искахме да разговаряме с ректора. По време на протестите обаче той беше в Бургас и представяше книгата си. По време на кандидат-студентската кампания също го нямаше, а имаше проблеми със системите", заяви д-р Нина Алтъпармакова.

Константинова допълва, че ректорът не е човек на киното или театъра, а е семиотик.

“Той назначи различни заместници и административни лица и им делегира своите задължения, а самият той е недостъпен за разговор. Група от 18 преподаватели от нашия факултет сме изпращали писма до МОН. Впоследствие бяха открити съответните нередности, но за тях не се говори в академията", допълни Константинова.

Мнението на студентите

Рискът НАТФИЗ да бъде изваден европейския алианс FilmEU и да загуби проекти за милиони евро е сред основните двигатели на недоволството.

Според Мартин, който учи в специалност "Филмова и тв режисура" обаче, един от най-големите проблеми на академията назрява още по време на лекциите.

"Диалогът с ръководството последните две години е доста проблемен. Подстрекава се екипите при работа по семестриални задачи да бъдем коректни, но ръководството не е коректно към нас. Често се случва да ни пращат бюджетите за снимки след самото заснемане. Нуждаем се наистина от крайни мерки, за да се променят нещата", категоричен бе студентът Мартин.

Позиция на ръководството

В позиция, изпратена до Bulgaria ON AIR, от ръководството на учебното заведение съобщиха, че ще бъде организирано извънредно общо събрание, на страните да поставят исканията си.

"Веднага след откриването на учебната година ще бъде организирано извънредно общо събрание на НАТФИЗ, на което ще бъдат взети решения спрямо развитието и ръководната структура на Академията”.

Вижте повече в репортажа на Цветисиана Костова.