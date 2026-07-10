Проф. Пламен Киров: Законът "Магнитски" не е регламент на ЕС, следователно не важи в България

България все още е суверенна правова държава, която се управлява чрез собствена конституция и закони, а не от чуждите такива, следователно законът "Магнитски“ не действа на територията на страната, това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров по Радио ФОКУС .

"Международните договори, които са ратифицирани по конституционен път, влезли са в сила за Репупблика България и са обнародвани в Държавен вестник, в случай на колизия с вътрешни закони, нормите им имат предимство за сметка на тези във вътрешното законодателство", заяви проф. Пламен Киров.

"Тук става въпрос не за международен договор, към който ние сме поели ангажимент да спазваме нормите и правилата му, а за закон на друга държава", добави той.

"Регламентите на ЕС, които ние сме реципирали с договора за нашето членство и сме поели ангажимент да изпълняваме, имат своето пряко действие, но законът "Магнитски“ не е регламент на ЕС, следователно не важи на територията на България. Вярно е, че има рефлекс по отношение на права и интереси на юридически лица и граждани, доколкото международния стокообмен, а всъщност и финансов обмен, е зависим от системата "Суифт", която се управлява от САЩ", поясни гостът.

Банковите институции биха могли да претърпят ограничения и вреди, ако не се съобразяват с нормите на този закон, но той не може да рефлектира върху правата и свободите на българските граждани, заяви проф. Киров.

"Още повече, че санкциите по този закон не са наложени от независим съд. Тези санкции се налагат от административен орган, по подозрения, че лицето има някакви провинения, които са описани в закона", добави още той.