Най-възрастният човек в Румъния и на Балканите навърши 111 години

Най-възрастният човек в Румъния, жена от град Куджир, окръг Алба, родена през 1915 г., в понеделник навърши 111 години, съобщи Аджерпрес.

Ножа Паладия е на 124-то място сред дълголетниците в света. Тя е най-възрастният човек на целите Балкани и най-дълголетната документирана жена, някога живяла в Румъния.

Тя наближава и абсолютния рекорд за дълголетие в Румъния, който принадлежи на Илие Чокан – ветеран от Втората световна война, който почина на 27 май тази година на възраст от 112 години и 351 дни.

На рождения си ден тя беше посетена от кмета на Куджир Адриан Тебан и от Диане Добрян, директор на културния център „Валентин Уритеску“.

По време на посещението кметът ѝ подари почетна грамота, цветя и символична парична сума, а Паладия се обърна към него с думите „Ако даде Господ, ще се видим пак следващата година!“

Ножа Паладия живее в родния си град със 76-годишната си дъщеря, която се грижи за нея заедно с други родственици.

(БТА)