Протест в Павликени за българина, паднал от движещ се влак в Германия

Близки и приятели на 26-годишния Айредин Мехмедов - Хари организираха протест пред сградата на Община Павликени, след като младият мъж пострада тежко при инцидент с влак в Германия.

По информация на семейството той остава в медикаментозна кома, но има леко подобрение.

Инцидентът е станал при проверка на билети

Айредин Мехмедов работи като служител по сигурността в германските железници. Инцидентът е станал на 20 юли във влак, пътуващ към Карлсруе, по време на проверка на билети.

Според първоначалната информация се е стигнало до спречкване с нередовен пътник, след което българинът е паднал от движещия се влак.

Германската полиция първоначално е задържала 36-годишен мъж по подозрение, че е бутнал служителя. След преглед на видеозапис от инцидента обаче съдия в Карлсруе е преценил, че няма достатъчно доказателства заподозреният да остане в ареста.

Семейството настоява за справедливо разследване

В протеста се включиха кметът на Павликени Емануил Манолов и председателят на Общинския съвет Венцислав Георгиев.

"Мирният протест е знак на съпричастност към нашия съгражданин, който пострада тежко при инцидент в Германия и в момента се бори за живота си. Ние заставаме зад него и неговото семейство и настояваме истината да бъде изяснена, а справедливостта да възтържествува", каза Манолов.

По думите му Министерството на външните работи и българското консулство трябва да съдействат за изясняването на случая и за лечението на пострадалия.

По време на протеста беше организирана и подписка в подкрепа на Айредин Мехмедов.

Остава в медикаментозна кома

Чичото на младия мъж Мюслюм Ахмед Бекир съобщи пред БТА, че състоянието му продължава да е тежко.

"Той е в медикаментозна кома, като състоянието му се поддържа с медикаменти, но има леко подобрение", каза Бекир.

Айредин живее със семейството си в Германия от повече от 20 години. Той има съпруга и едногодишно дете.