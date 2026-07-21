Оставиха в ареста 19-годишния, убил пешеходка в Бургас

Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 19-годишния студент Николай Асенов, обвинен за тежката катастрофа на булевард "Христо Ботев" в града на 18 юли.

Малко преди заседанието стана ясно, че 47-годишната жена от Сливен, която според обвинението е била блъсната от автомобила му, е починала в реанимацията на УМБАЛ - Бургас. След смъртта ѝ обвинението предстои да бъде преквалифицирано в причиняване на смърт по непредпазливост.

"Не бях предпазлив"

Асенов, който е от поморийското село Гълъбец, беше доведен под конвой в Съдебната палата.

"Не бях предпазлив, не беше по мое искане това, което стана. Казах на родителите си да помагат на жената, колкото могат, за да я опазим жива", заяви той пред съда.

Защитата посочи неработещ светофар

По време на заседанието адвокатът му Пламен Найденов се запозна с видеозаписи от инцидента.

По думите му от кадрите се вижда, че жената първоначално тръгва да пресича, но след като забелязва приближаващия автомобил, се поколебава и прави опит да се върне назад.

Защитата подчерта още, че мястото е пешеходна пътека, регулирана със светофар, а не стандартна пътека тип "зебра". Според адвоката светофарната уредба не е работила в момента на произшествието.

Прокуратурата поиска постоянен арест

От държавното обвинение настояха Асенов да остане задържан, като посочиха опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

"Щастлива случайност е, че няма други пострадали", заяви прокурорът в съдебната зала.

Като допълнителен аргумент беше посочена и предстоящата промяна на обвинението след смъртта на пострадалата жена.

Съдът уважи искането на прокуратурата и наложи на 19-годишния най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".