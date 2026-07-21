US самолетите на "Безмер" вещаят мини политическа буря

В петък на авиобаза “Безмер” се очаква кацането на американските самолети-цистерни, които трябва да останат на територията на страната ни до 1 октомври. Очаква се комисията по отбрана да обсъди дали да разреши пребиваването на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции в Близкия изток.

Вчера премиерът Румен Радев съобщи, че искането е отправено с нота, получена от България на 17 юли.

Каква е заплахата за България?

Според международния анализатор Владимир Николов решението на правителството и Народното събрание ще доведе до “мини политическа буря”.

"Искането да бъдат пребазирани военните самолети на САЩ на летище "Безмер" - експертите коментират, че летището няма необходимия капацитет за зареждането им. САЩ са наш основен съюзник - нормално е да искат подобни разрешения. Тези самолети не участват в мисия на НАТО. Разстоянието от конфликта до България е много сериозно. Дори при някаква хипотетична заплаха - ракета от Иран - тя трябва да прелети над цяла Турция, над Черно море, за да стигне до България. Това е практически невъзможно. Възможността да се случи нещо подобно е много минимална, да не кажа нищожна", заяви Владимиров в студиото на “България сутрин".

Военният експерт Илия Налбантов също се включи в дискусията и коментира, че българският парламент трябва да направи избор - включваме ли се в "Коалицията на желаещите", които подкрепят САЩ в операциите за Близкия изток и не само или България ще бъде изключена от тази опция и ще бъде превърната в "ничия земя".

“Коалиция на желаещите”

По думите на Налбантова всяко дистанциране от такъв тип коалиции означава несигурност за България.

“Тази коалиция ще ни гарантира защита. Ако откажем разполагането на американските самолети в "Безмер", това ни превръща в обект на всякакво въздействие, включително огнево, от всички страни", коментира Налбантов пред Bulgaria ON AIR.

Владимиров обясни, че "Коалицията на желаещите" е свързана с войната в Украйна и няма "Коалиция на желаещите", свързана с войната в Близкия изток. По думите му "Коалицията на желаещите" е за военна, икономическа и всякаква помощ за Украйна с цел завършване на войната.

Нямаме право на нови грешки

Налбантов предупреди, че страната ни не осъзнава сериозността на бъдещото противопоставяне. “Българската политическа класа всеки път отлагаше развитието на българските отбранителни способности. Този парламент има шанс да реши перспективата и да гарантира сигурността за превъоръжаването, включително с ПВО системи”, добави военният експерт.

Той е категоричен, че България вече няма право на грешки и да заема грешната страна. “Ако ние като общество не се организираме сигурността ни, ние се превръщаме в ничия земя, върху която всички ще нанасят удари", предупреди Налбантов.

Според него България трябва ангажирано и отговорно да се отнася към собствената си сигурност и към колективната сигурност на НАТО.

"България трябва да заеме страна, която гарантира просперитет в своята сигурност. Гарантирайки сигурност, в България ще дойдат и технологии, и инвестиции".

На въпрос има ли опасност да се стигне до крайности от Иран, ако самолетите бъдат пребазирани на летище "Безмер", Владимиров отговори, че Иран отговаря на атаките на САЩ с удари по техни много близки съюзници - петролните монархии в Залива.

"България е прекалено далече и прекалено встрани от конфликта, за да сме мишена", смята Владимиров.

Гледайте видеото с целия разговор.