Слави Василев за US самолетите: Съобщихме за молбата, без да замазваме, че е "за учения"

В профила си във Facebook зам.-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев защити предложението на Министерския съвет Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.

"Гледам, че коментиращите външната политика и външния министър продължават да се упражняват по темата. Драги приятели, решението на Народното събрание е част от тази "тънка материя". Тя е толкова тънка, че не я виждате през дебелите контури, останали от периода на Борисов и Пеевски, през които сте свикнали да гледате", заявява Василев.

"Например решението на Народното събрание, което вероятно ще разреши пребиваването на американските самолети на военното летище, ще постави България в положение да поиска нещо от своите съюзници. Нещо, свързано с енергетиката например. Нещо, свързано със суверенитета ни, икономиката, цените на бензина и тока. И т.н. Ето това е национален интерес - понеже има хора, които не могат да го дефинират. След това вероятно ще възникне нов "казус", по който отново ще трябва да заемем позиция. И ние ще го направим. Това означава да имаш външна политика", подчертава той.

"Разликата между сега и преди е, че тогава давахме всичко. Срещу какво? Срещу едно потупване по рамото. Самолетите и тогава бяха в България, с единствената разлика, че бяха на гражданското летище в столицата. И не получихме нищо, защото не поискахме нищо. Защото манталитетът беше да се снишаваме. Външна политика на принципа "преклонена глава сабя не я сече". Външната политика от ерата „Борисов-Пеевски“, а и от преди това, беше абсолютна катастрофа. България беше придатък. Безгласна буква. Сега България е на сцената. Самолетите бяха на гражданско летище. Помолихме любезно да се преместят. Те помолиха любезно да ги върнем. Ние съобщихме за тази молба, без да замазваме, че са "за учения", и ще решим въпроса в парламента, както е по закон. След това ще дойде наш ред любезно да помолим за нещо друго. Което ще получим. Тънка материя, за която се изискват много усилия, здрави нерви и капитанско виждане", пише още Слави Василев.