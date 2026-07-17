ДБ призова президента да свика КСНС за геополитическите рискове

Днес премиерът Радев наговори много неща, които не отговарят на истината. Призоваваме президента Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) възможно най-бързо, за да може да получим пълна информация, да се обсъдят всички геополитически рискове и България да има единна позиция, да гледа в една посока. Това заяви съпредседателят на "Демократична България" и депутат от ПГ на ДБ Ивайло Мирчев на брифинг в Народното събрание.

"Боташ" не само е неизгоден проект за България, в никакъв момент България не е имала проблем с природния газ, не е имала недостиг на природен газ и не е било нужно да сключваме този договор, който обвърза България за 13 години с милиарди долари, които ние трябва да платим на турската страна без практически никакъв ангажимент и почти никаква полза за България“, каза Мирчев.

Той определи като несериозни думите на Радев за тактически ядрен удар, като посочи, че подобни твърдения се използват от руската пропаганда.

Депутатът отбеляза, че България се е присъединила към Киевската декларация. По думите му това от една страна е добре, защото България е на правилната страна, но от друга е лошо, защото се излъчват различни послания.

Като още една причина да бъде свикан КСНС Божидар Божанов посочи предложението Пламен Тончев да бъде назначен за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

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"Вчера Пламен Тончев отрече за пореден път върху него да е имало натиск, когато той освободи поста председател на ДАНС. Само, че днес пред вас премиерът Радев каза, че такъв натиск е имало, той има информация, която няма да ви сподели. Тук въпросът е имало ли е натиск върху Тончев, или е нямало и този натиск на какво се е основава? Какво имат кабинетът на ГЕРБ, Пеевски или някой друг, с което да могат да натиснат Пламен Тончев да напусне председателското място в ДАНС и това не представлява ли риск оттук нататък за управлението на ДАНС“, заяви той и бе категоричен, че не подкрепят кандидатурата на Тончев.

Според него по време на изслушването вчера в комисия, ГЕРБ са "галили с перце" Тончев, като са го питали за творческите му планове.

Атанас Атанасов от своя страна коментира, че премиерът Радев се опитва да имитира Цар Борис III, който е заявявал, че неговото верую е "Винаги с Германия, никога срещу Русия", в посока "Винаги с Европа и никога срещу Русия".

В заключение Мирчев напомни, че не България спря да внася газ срещу Русия, а "Газпром" спря износа на газ за страната ни и веднага беше вкаран газ от Гърция.