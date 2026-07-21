Съпругата на Крис Хемсуърт навърши 50, разберете как я поздрави той

Елза Патаки отпразнува 50-ия си рожден ден, като направи смел скок от скали край водопад в яркозелени прашки, демонстрирайки стегнатата си фигура и безстрашие.

Испанската актриса категорично изглежда с десетилетия по-млада, докато демонстрира невероятно стегнатата си фигура по време на приключението на открито.

Разбира се, нейният съпруг Крис Хемсуърт, не пропусна да се похвали с авантюристичната си съпруга навръх нейния юбилей.

Австралийският актьор сподели снимки и видео на смелата си съпруга, която се изстрелва във въздуха с протегнати ръце, преди да се потопи във водата. Други снимки я показват как уверено позира, изкачвайки скалите и как се охлажда под мощния водопад.

Хемсуърт отдаде почит на своята любима и майка на трите му деца в Instagram като написа: „Честит рожден ден на вечно авантюристичната, забавна, прекрасна и обичаща хубавите моменти Елза Патаки.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg