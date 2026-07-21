Ерлинг Холанд не знае кой е Том Холанд

Том Холанд разкри, че Ерлинг Холанд изобщо не знаел кой е той.

30-годишният актьор е много известен с участието си във филмите от поредицата "Спайдърмен", а сега по кината е премиерата на "Одисея", в който участва.

Но явно футболистът на Манчестър Сити и норвежкия национален отбор не гледа филми.

Том и Ерлинг са се засекли на Гран при на Монако през юни. И актьорът е писал на нападателя, като му предложил да се видят по време на Световното първенство, което се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11-и юни до 19-и юли.

Но Том Холанд така и не получил отговор.

"Eрлинг Холанд нямаше идея кой е Том Холанд, когато той му писа и предложи да се видят. Той не гледа филми, така че той помисли, че това е просто случаен човек", гласи пост в Х.

И водещият Джими Фалън пита в предаването си дали това е вярно. Актьорът Том потвърди.

Какво разказа Том четете в teenproblem.net