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Жена беше блъсната от влак на гара Горна баня

Няма информация за състоянието ѝ

21.07.2026 | 21:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена с все още неустановена самоличност е била блъсната от влак на гара Горна баня в София, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Към момента няма официална информация за състоянието ѝ.

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Заради инцидента движението на влаковете през гарите Горна баня и Захарна фабрика беше временно затруднено, съобщиха от БДЖ.

От железопътния превозвач уточниха, че след приключване на следствените действия и разчистване на железния път движението между двете гари вече е възстановено.

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