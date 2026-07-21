Жена беше блъсната от влак на гара Горна баня

Жена с все още неустановена самоличност е била блъсната от влак на гара Горна баня в София, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Към момента няма официална информация за състоянието ѝ.

Заради инцидента движението на влаковете през гарите Горна баня и Захарна фабрика беше временно затруднено, съобщиха от БДЖ.

От железопътния превозвач уточниха, че след приключване на следствените действия и разчистване на железния път движението между двете гари вече е възстановено.