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Влак прегази пресичащ жп линията мъж

Инцидентът е станал в района на "Търговия на едро" в Русе

18.06.2026 | 06:30 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

55-годишен мъж е бил прегазен от влак днес следобед в Русе. Инцидентът е станал в района на "Търговия на едро", съобщи БНТ. Мъжът е пресичал жп линията на нерегламентирана пътека.

Композицията, която го е блъснала, е била част от влака София – Русе. Заради инцидента влакът не е успял да тръгне навреме. Наложило се е пътниците да бъдат извозени с автобус от Централна гара до гара Разпределителна.

Причините за фаталния инцидент се изясняват от органите на реда.

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