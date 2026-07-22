Кремен Георгиев: Увеличението на таксите за дялово разпределение е обосновано

Омбудсманът изпрати писмо до НАП, в което поиска институцията да провери увеличените цени за услугата "дялово разпределение", посочвайки като пример топлинния счетоводител "Топлофикация София", който вдига цените на услугите си с между 30 и 40%.

Темата в студиото на “България сутрин” коментира и Кремен Георгиев, председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества. Според него най-вероятно има основания за увеличението.

“На практика всички топлинни счетоводители увеличават с някакъв процент своите такси. При повечето от тях се случва почти всяка година", обясни експертът.

Георгиев коментира и процентното увеличение на “Топлофикация София” - най-високо от останалите, защото увеличение не е имало от поне четири години.

Колко ще плащат потребителите

"Сега всичко се натрупва. Като процент звучи ужасно за каквато и да е цена, но трябва да уточним за какви въобще суми говорим. Най-широко разпространеният вид апартаменти в България е двустайният - 60-70 квадрата, който на практика в 99% от случаите има три радиатора с три уреда, както и един или два водомера. Такъв апартамент за една година плаща такса около 25 евро или всеки месец по около 2 евро", обясни Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества направи уточнение, че топлинните счетоводители, които са увеличили таксите си, преди това са представили обосновка.

"Топлинният счетоводител сключва договор с определена сграда, но топлофикационното дружество трябва да събере таксите от потребителите и да ги преведе на топлинния счетоводител", допълни той.

Георгиев коментира, че за всяка едно увеличение влиза инфлацията.

"Инфлацията в страната включва всички видове цени. Ако топлинен счетоводител си повиши цената неимоверно много, което може да изгони негови абонати - абонатите могат да сменят топлинния си счетоводител. Конкуренция има", изтъкна още председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества.

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