Собственик на ресторант е заплашен от затвор заради десерт с мравки

Южнокорейски прокурори поискаха една година затвор за собственика на ресторант с две звезди „Мишлен“ заради десерт, украсен с мравки, предаде Би Би Си. Тези насекоми не са сред 10-те вида, одобрени за консумация според законите на страната. Одобреният списък включва скакалци, щурци и други, добавя Би Би Си.

Прокурорите също така поискаха собственикът на ресторанта да бъде глобен с 13 510 щатски долара (20 милиона корейски вона). Ресторантьорът призна, че е използвал мравки, но изтъкна, че те са били включени в „малка част“ от 15-степенното меню на заведението като топинги за сорбета. Той допълни, че на клиентите е давана възможност да изберат и украса без мравки.

Случаят привлече общественото внимание, след като служители на министерството, отговарящо за храните, са открили редица клиентски отзиви, придружени със снимки на ястия, поръсени с насекомите, пише Би Би Си.

Според разследващите за период от четири години са били използвани около 49 000 мравки, внесени от САЩ и Тайланд. Здравните власти също така установяват, че ресторантът е използвал вид мравки, който „съдържа до 55 пъти повече тежки метали в сравнение с другите ядливи насекоми”, допълни Би Би Си.

Южнокорейските държавни органи оценяват дали едно насекомо може да бъде използвано като храна, като спазват определени критерии. Те включват рискове за безопасност, токсичност, хранителна стойност, както и дали насекомите могат да бъдат отглеждани и обработвани по специален начин.

В своя защита собственикът изтъкна, че 60 процента от клиентите са избрали да опитат мравките, а на останалите са сервирани други видове украси на десертите. Според него ресторанти в други страни като Австралия, Дания и Великобритания също използват мравки като съставка.

Съдът не спомена името на заведението, отбелязва Би Би Си. Десет от всички ресторанти в Сеул са отличени с две звезди „Мишлен“.

Произнасянето на присъдата е насрочено за 2 септември, посочи Би Би Си.

Световноизвестният пътеводител „Мишлен“ присъжда до три звезди на заведенията за хранене въз основа на качеството на продуктите, вкусовете, техниката на готвене, уменията на шеф-готвача и постоянството в готвенето. Две звезди обозначават ресторанти с „отлична кухня“, за които „си струва да се отбиете“ според критериите на „Мишлен“, отбелязва Би Би Си.

Мравките се консумират, а понякога дори се ценят като деликатес в няколко азиатски, африкански и латиноамерикански култури.

(БТА)