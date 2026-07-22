Демерджиев: България и Гърция затягат фронта срещу миграцията

За нас Гърция е стратегически партньор основно в две сфери – охраната на границата и борбата с нелегалната миграция и трансграничната организирана престъпност, което включва борба с наркотрафика, трафика на оръжие, трафика на хора и контрабандата. Това каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след среща с министъра на защитата на гражданите на Гърция Михалис Хрисохоидис.

Набелязахме много стъпки, по които нашите взаимоотношения могат да се развият и задълбочат, и се съгласихме да ги предприемем в много бърз порядък. Констатирам, че постигнахме съгласие за доброто взаимодействие между двете държави на политическо и професионално ниво, добави той.

Подписахме ключови споразумения и документи, отнасящи се до работата на съвместния контактен център "Кулата – Промахон“, организирането на съвместни патрули, които да осъществяват функциите си в приграничната зона на българска и гръцка територия, както и документ, касаещ работата по горещи следи на нашите структури, които отговарят за борбата с организираната престъпност, каза още министър Демерджиев.

Специален акцент е поставен върху желанието ни да се борим с корупцията и с олигархичната система в България. Подчертахме, че част от хората, замесени в този тип престъпна дейност, са придобили значителни активи и оперират със значителни средства на територията на Гърция, добави той.

Поискахме съдействие от гръцката страна да бъдат установени тези активи и средства и да проверим техния произход, допълни министър Демерджиев. По думите му са получили уверение за пълно съдействие в това отношение.

По време на срещата е обсъдено и бъдещото председателство на Европейския съвет от страна на Гърция, както и нейните приоритети по време на председателството. По думите на Демерджиев двамата с гръцкия му колега са се обединили около виждането, че възможно най-тясното и добро сътрудничество между Гърция и България е основна предпоставка за сигурността в двете държави, за сигурността в региона и в рамките на общото европейско пространство.