Пожари в Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим

През нощта срещу 22 юли в окупирания Крим са регистрирани прекъсвания на електрозахранването, а в няколко града в Южна Русия са избухнали мащабни пожари вследствие на украински удари по логистични обекти за търговия на дребно, твърдят канали за мониторинг.

Украински дронове са поразили две електрически подстанции - в окупираното селище Масандра и в близкия град Ялта, което е довело до спиране на тока, съобщава каналът за мониторинг в Telegram "Supernova Plus“.

Прекъсвания на електрозахранването са регистрирани и в окупирания град Алуща в Южен Крим след удар от страна на украинските сили, според канала за мониторинг "Exilenova Plus“.

Междувременно в руския град Краснодар са поразени обект на руския гигант за онлайн търговия "Wildberries“, паркинг за камиони и жилищни сгради.

"В резултат на атаката с дронове в Краснодар са нанесени щети по инфраструктурата на няколко места. Отломки от дрон са повредили балкон и прозорци на апартамент в Прикубанския район. Няма пострадали хора“, заяви кметът на Краснодар Евгений Наумов.

Той добави, че вражеския удар е засегнал още логистичен склад, предизвиквайки пожар.

Удар е нанесен и по друг логистичен център на "Wildberries“ в Невиномиск, Ставрополски край, като следствие от това е избухнал мащабен пожар, съобщава "Exilenova Plus“.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров потвърди, че склад в Невинномиск е бил ударен от украински дронове, при което са пострадали петима души.

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"Вследствие на атака с дронове в покрайнините на Невинномиск се е запалил складов комплекс. На място са екипи на пожарната и други служби за спешна помощ“, заяви той.

Удари по военна инфраструктура

Украйна редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в територията на Русия и в окупираните райони, в опит да отслаби способността на Москва да продължи да води войната, пише Kyiv independent.

Ударите по обектите на "Wildberries“ в Краснодар и Невинномиск бележат общо четири случая, при които според съобщенията е била засегната инфраструктурата на руската компания през последните дни.

На 18 юли Украйна нанесе удари по обекти на "Wildberries“ на два пъти в рамките на една нощ.

Руските власти съобщиха, че украинска атака е предизвикала пожар в склад на "Wildberries“ в град Електростал, южно от Ногинск в Московска област. По-рано същата нощ подобна атака порази логистичен център в град Котовск, в руската Тамбовска област.

През нощта срещу 19 юли украинските сили нанесоха удар по петролна база в руския Ставрополски край и поразиха няколко цели в окупираните територии, съобщиха канали за наблюдение.

В окупирания град Ялта (Крим) се запали електрическа подстанция след удар с украински дронове, което доведе до прекъсване на електрозахранването, съобщи проукраинският Telegram канал "Кримски вятър“ (Crimean Wind).

През нощта срещу 20 юли украинските сили поразиха седем плавателни съда от руския "сенчест флот“ и седем енергийни обекта в окупирания Крим, наред с други военни цели, заяви командващият Силите за безпилотни системи Роберт "Мадяр“ Бровди.