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Шофьор на тир с над 3 промила алкохол е задържан край ГКПП „Лесово“

53-годишният чуждестранен гражданин е в ареста за 24 часа

22.07.2026 | 14:27 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор на тежкотоварен автомобил с концентрация на алкохол над 3 промила е задържан от полицията на международния път I-7 край граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“, съобщиха от полицията в Ямбол.

Около 19:50 ч. снощи гранични полицаи се усъмнили в поведението на пътя на товарен автомобил с чуждестранна регистрация и подали сигнал до полицията в Елхово. 

При проверката е установено, че 53-годишният чуждестранен гражданин е шофирал тежкотоварен автомобил с полуремарке след употреба на алкохол.

Пробата с техническо средство е отчела над 3 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът е дал кръвна проба за изследване, задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

 

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