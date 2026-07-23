ГЕРБ към Пулев: Осигурихме инвеститор, заложихме финансиране за “Райнметал”

След брифинга на вицепремиера Александър Пулев относно проекта между ВМЗ-Сопот и германския отбранителен концерн “Райнметал”, от ГЕРБ-СДС позиция за критиките, отправени от министъра на икономиката.

“Озадачени сме от коментарите на министър Пулев. Вместо да прави подобни изявления, е добре да седне и да прегледа фактите такива, каквито са. Има документи, които досега би трябвало вече да е анализирал, а не да коментира неподготвен подобни теми“, заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

Тя добави, че среща с представители на “Райнметал“ е била проведена едва през третия месец от управлението на настоящия кабинет. Петкова посочи, че по време на управлението на ГЕРБ-СДС германският инвеститор е бил привлечен в България и е било подписано акционерно споразумение при възможно най-добри условия за страната.

Според бившия финансов министър финансирането на инвестицията е било предвидено в проекта на държавния бюджет за 2026 г. Заложени са били 470 млн. евро за създаването на съвместното дружество и още 260 млн. евро за увеличаване на капитала на ВМЗ-Сопот.

Критика и към бюджета

Като бивш финансов министър, Петкова отправи и критики към Бюджет’26.

“Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта на премиера Радев и на всички протестиращи. Сега е техен ред да защитят тази инвестиция“, каза още депутатът от ГЕРБ-СДС.

Петкова коментира още, че при бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, който по думите ѝ възлиза на 7 млрд. и 191 млн. евро, управляващите би трябвало да намерят необходимия ресурс за проекта. “Вместо да отправят обвинения, трябва да се захванат за работа“, на мнение е депутатът.