Зеленски: Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и разширяване на войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че лидерът на Кремъл Владимир Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира разширяване на войната.

Държавният глава направи изявлението по време на съвместен брифинг за медиите с ирландския премиер Микеъл Мартин, съобщи Укринформ.

„Днес обсъдихме (с Мартин — бел. ред.) заплахите и реалните предизвикателства, които съществуват в момента, преди есента, тъй като Путин подготвя нови удари срещу Украйна и, според нас, подготвя допълнителна мобилизация в Русия и разширяване на войната“, каза Зеленски.

Зеленски отбеляза, че решенията относно новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу руската агресия са особено важни на този етап.

"Благодарен съм на всеки европейски лидер и на всяка европейска държава за тази подкрепа. Това е вече 21-ият пакет от санкции. Днес Михаел ме увери, че ще работи по 22-ия пакет от санкции. Ще работим с други партньори извън Европейския съюз, така че те също да включат новите санкции на ЕС в собствените си правни рамки. Синхронизирането на санкциите е от голямо значение“, каза президентът.

Зеленски също така подчерта, че руските удари продължават всеки ден в продължение на повече от четири години и половина от пълномащабната война. Той каза, че руските сили продължават да атакуват украински градове и села.

"Няма нито един ден, в който руската армия да не е ударила нашите цивилни. А това говори много за това с кого се борим и какво защитаваме", каза Зеленски.

Президентът изрази благодарност към ирландския министър-председател за подкрепата, която оказва на Украйна и украинския народ.

"Оценяваме, че по време на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, вие сте тук с нас, с Украйна. Вие подкрепяте Украйна, виждате какво се случва. Знаете какви са нашите нужди от отбрана, нуждите от защита на човешки живот", каза Зеленски.

Ирландският премиер Микел Мартин пристигна в Киев на 23 юли за посещение в украинската столица. Мартин започна посещението си, като отдаде почит на загиналите украински воини в Киев.