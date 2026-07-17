Пулев: Няма риск за финансовата стабилност на ВМЗ

Няма предпоставки за ликвидна криза във „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) - Сопот, а компанията разполага с необходимия финансов ресурс за изплащане на възнагражденията и осигуряване на нормалната си дейност.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в отговор на парламентарен въпрос на народния представител Петър Врачев от парламентарната група на "Възраждане".

По думите на министъра към 30 юни 2026 г. дружеството отчита счетоводна печалба от 16,091 млн. евро, а наличните парични средства възлизат на 24,545 млн. евро. До края на годината се очакват допълнителни постъпления в размер на 150 млн. евро.

Пулев посочи, че към края на юни приходите от оперативна дейност на ВМЗ са 164 млн. евро, приходите от продажби – 135,543 млн. евро, а оперативните разходи – 148,664 млн. евро.

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Министърът отбеляза, че очакваните постъпления до края на годината ще осигурят необходимия финансов ресурс както за текущата дейност на дружеството, така и за бъдещи инвестиции и развитие.

По думите му по бизнес програмата на предприятието за тази година са предвидени инвестиции за над 8 млн. евро за подобряване на условията на труд, изграждане на нови производствени мощности и модернизиране на производството в съответствие със съвременните европейски стандарти. Той припомни, че преди месец е бил подписан и нов колективен трудов договор.

Министърът заяви още, че е възложил на ръководството на ВМЗ в двуседмичен срок да представи нов бизнес план и визия за развитие, включително за обновяване на продуктовото портфолио в съответствие с потребностите на отбранителната индустрия и стандартите на НАТО.

Пулев коментира, че появилите се в публичното пространство твърдения за ликвидна криза във ВМЗ са повлияли негативно върху морала на служителите. По думите му предприятието има потенциал да се превърне в едно от най-печелившите държавни дружества в България, като се възползва от възможностите за развитие на отбранителната индустрия.