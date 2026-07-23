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Микробус скъса мантинелата и се обърна на магистрала „Тракия“

Катастрофата е станала в посока Бургас

23.07.2026 | 17:23 ч. Обновена: 23.07.2026 | 17:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Микробус се обърна на 138 км на автомагистрала „Тракия“.

Катастрофата е станала в посока Бургас след входа за Пловдив.

Мантинелата в участъка е разкъсана. Движението се извършва с повишено внимание. 

Според Plovdiv24.bg. в катастрофата участва и камион, който се е обърнал в канавката, и микробус с нанесени сериозни щети в предната част. 

На място има няколко автомобила и бусове, които са с включени аварийни светлини. Всички превозни средства са разположени в аварийната лента, за да не пречат на основното движение. 

На мястото вече има и полицейски екип, който регулира ситуацията.

Очаквайте подробности. 

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