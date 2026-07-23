Валери Славчев от "Хоризонт": Вдъхновението никога не ни е напускало

Новият албум "Рок банда" на легендарната българска група "Хоризонт" събира 20 авторски песни, създадени от 1984 г. до днес. Част от тях са добре познати на публиката, а други досега не са били издавани.

"От шест албума трябваше да изберем 20 песни. Започнахме този процес с голямо желание и направихме всичко с много любов", разказа вокалистът и клавирист Димитър Бенков в "България сутрин".

Среща с началото на групата

Подборът е върнал музикантите към първите години на "Хоризонт" и към песните, с които са започнали пътя си.

"Докоснахме се до 1984-1985 г. и до трепетите, които още живеят в нас", сподели китаристът и вокалист Валери Славчев пред Bulgaria ON AIR.

В албума са включени и песни, останали между отделните издания, както и неиздавани досега записи. Сред тях е "Без теб" с Марияна Попова, записана наскоро.

Изданието е с лимитиран тираж и се предлага като двоен винил и на CD.

Винилът носи сантимент

За Димитър Бенков издаването на плоча има силна емоционална стойност.

"Баща ми беше меломан и поне веднъж седмично се прибираше с нова плоча. Винилът върна много приятно усещане", разказа той.

По думите му с годините музикантите стават все по-взискателни към собственото си изкуство.

Приятелството държи групата заедно

Според музикантите доверието и приятелството са причината "Хоризонт" да продължава да съществува вече десетилетия.

"Израснахме с музика, която слушахме на грамофонни плочи. Сега щастието ни е пълно и мисля, че всички наши бъдещи албуми ще издаваме и на винил", каза Славчев.

Той допълни, че вдъхновението никога не е напускало групата и че работата по общи проекти продължава да ги окрилява.