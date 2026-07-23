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Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия

Пъстрокът бе заловен тази сутрин

23.07.2026 | 11:49 ч. Обновена: 23.07.2026 | 11:53 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия. Това заяви говорителят  на Окръжна прокуратура Варна Радослав Лазаров.  

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Асен Симеонов е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасяне на телесна повреда на майката на детето. 

Радослав Лазаров заяви, че най-тежкото обвинение е за отвличане на непълнолетно лице. Според прокурора повечето от престъпленията са извършени в условията на опасен рецидив.

Лазаров уточни, че Симеонов е задържан за срок до 72 часа. В рамките на този период прокуратурата ще внесе искане в съда мъжът да бъде задържан под стража.

Асен Симеонов, за когото се смята, че е отвлякъл 11-годишната Наталия, бе установен и задържан при мащабна акция в Шуменско, осъществена между 17 и 23 юли, съобщиха тази сутрин от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР. В операцията са участвали над 50 служители на ОД на МВР в Шумен и Варна, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Жандармерия“. Издирването е започнало след сигнали за престъпления в района, както и проверки на места, на които Симеонов е възможно да се е укривал. Момичето е било в добро състояние и е прегледано от екип на Спешна помощ. Пред разследващите задържаният е разказал, че двамата са се придвижвали пеша през различни населени места, като през деня са се укривали, а през нощта са продължавали пътя си.

Работата по документиране на престъплението по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на компетентната прокуратура.

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