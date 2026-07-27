Мъж кара микробус с 5,35 промила в 10 ч. сутринта, иззеха автомобила

Иззет е автомобилът на шофьор от Велики Преслав, установен с 5,35 промила алкохол, съобщиха от МВР в Шумен.

Мъжът е задържан в полицейския арест за шофиране след употреба на алкохол. Около 10:10 часа на 24 юли екип на Районно управление Велики Преслав е спрял за проверка на ул. "Кирил и Методий" в града водач на товарен автомобил "Форд Транзит“ с шуменска регистрация.

Зад волана във видимо нетрезво състояние е бил 59-годишен местен жител. Тестван е за шофиране след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 5,35 промила. Водачът е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в града. Автомобилът е иззет. За извършено престъпление е образувано бързо полицейско производство.

Говорителят на ОД на МВР в Шумен Ася Аспарухова поясни за БТА, че няма постановление от прокуратурата за задържане за 72 часа за 59-годишния шофьор на автомобила. По думите ѝ 5,35 промила е рекордно висока концентрация на алкохол, установена с дрегер, за Шуменско.