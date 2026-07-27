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Мъж е в тежко състояние след падане с тротинетка в Пазарджик

Той е катастрофирал самостоятелно

27.07.2026 | 13:14 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 29 години е настанен в тежко състояние в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Пазарджик, след като катастрофирал самостоятелно с електрическа тротинетка, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен вчера следобед. На място са изпратени екипи на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ, като по първоначални данни 29-годишният мъж, който е от Пазарджик, е паднал на пътното платно, докато управлявал електрическа тротинетка.

Пострадалият е транспортиран с линейка до МБАЛ – Пазарджик, където е настанен за лечение в тежко състояние.

На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

 

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