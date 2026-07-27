КЗК глоби с 15 хил. евро фирма, отказала съдействие при разследване

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция в размер на 14 747,83 евро на дружество, което не е оказало съдействие при извършване на проверка на място в рамките на разследване за картел.
Санкцията е в рамките на максимално допустимия по Закона за защита на конкуренцията размер – до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година.
През април екипи на антимонополния орган със съдействието на служители на МВР и след съдебно разрешение извършиха проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудванем, информира от КЗК.
В хода на проверката в работните помещения на едно от дружествата възникнаха пречки и затруднения, които възпрепятстваха провеждането ѝ. По време на проверката са изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат приложение, както и е прекъснат достъпът до друго чат приложение, обясняват от комисията.
Комисията приема, че дружеството не е изпълнило задължението си за оказване на съдействие по чл. 46 във връзка с чл. 50 от Закона за защита на конкуренцията, като с действията си възпрепятства упражняването на контролните правомощия на КЗК.
При извършване на проверки на място служителите на КЗК разполагат с правомощия да получават достъп, да преглеждат и да изземват документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват.
"При определяне на санкцията Комисията отчете характера и тежестта на нарушението. Наложената имуществена санкция е в рамките на максимално допустимия по закон размер и има за цел да предотврати подобни нарушения, които възпрепятстват ефективното упражняване на правомощията на антимонополния орган. Решението подлежи на обжалване", пишат още от КЗК.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.