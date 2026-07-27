КЗК глоби с 15 хил. евро фирма, отказала съдействие при разследване

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция в размер на 14 747,83 евро на дружество, което не е оказало съдействие при извършване на проверка на място в рамките на разследване за картел.

Санкцията е в рамките на максимално допустимия по Закона за защита на конкуренцията размер – до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година.

През април екипи на антимонополния орган със съдействието на служители на МВР и след съдебно разрешение извършиха проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудванем, информира от КЗК.

В хода на проверката в работните помещения на едно от дружествата възникнаха пречки и затруднения, които възпрепятстваха провеждането ѝ. По време на проверката са изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат приложение, както и е прекъснат достъпът до друго чат приложение, обясняват от комисията.

Комисията приема, че дружеството не е изпълнило задължението си за оказване на съдействие по чл. 46 във връзка с чл. 50 от Закона за защита на конкуренцията, като с действията си възпрепятства упражняването на контролните правомощия на КЗК.

При извършване на проверки на място служителите на КЗК разполагат с правомощия да получават достъп, да преглеждат и да изземват документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват.

"При определяне на санкцията Комисията отчете характера и тежестта на нарушението. Наложената имуществена санкция е в рамките на максимално допустимия по закон размер и има за цел да предотврати подобни нарушения, които възпрепятстват ефективното упражняване на правомощията на антимонополния орган. Решението подлежи на обжалване", пишат още от КЗК.