Огнян Минчев: В ПБ има свръхконцентрация на власт като в бившата БКП

Доц. Огнян Минчев, политолог и университетски преподавател коментира, че се наблюдават ясни белези на концентрация и свръхконцентрация на власт в мандатоносителя “Прогресивна България”.

По думите му партията "Прогресивна България" като културен код, кадри и наследство е всъщност бившата БКП и от тази гледна точка "нейното поведение е свързано с опитите на свръхконцентрация на власт".

"Ако на президентските избори победи кандидат или подкрепен от ПБ кандидат, тази свръхконцентрация на власт ще достигне до максимум”, каза политологът пред БНР.

Доц. Мичев определи тази възможност като “тревожна, защото с една подобна свръхконцентрация на власт, която удря и демократичните институции, ще потеглим във външната ни политика в посока, която ще води към откъсване от нашата принадлежност в ЕС и НАТО и от основните предпоставки на нашата национална сигурност и национален интерес".

Според преподавателя във външнополитическите решения на кабинета "Радев" се вижда опит за разпределяне на ролите.

Външната политика на кабинета

"Разпределяне на ролите в едно правителство, което не държи в тайна своите проруски симпатии и политики, изградени върху тези симпатии, но от друга страна си дава сметка, че България е част от ЕС и НАТО и поддържането на откровена политика про-Путин и произточна може да доведе само до много сериозни разногласия и конфликти между София и Брюксел. Не мисля, че Радев е човек, който би поел целенасочено един такъв конфликт, подобен риск, каквото направи Виктор Орбан”, каза още доц. Минчев.

Външната политика, която води правителството на "Прогресивна България" е контрапродуктивна за българския национален интерес, категоричен беше доц. Минчев:

"Първо - защото има разнобой. Изваждането на България от Коалицията на желаещите, която не е само за подкрепа на Украйна, а и за изграждане на обща европейска отбрана, в контекста на изтеглянето на САЩ от ангажимента им за защитата на Европа, Радев не обслужва интересите на страната ни, защото сме относително слаба, зле въоръжена и с лоши вътрешни предпоставки за национална сигурност. И за зависи от общата отбрана - като на Европа, така и на НАТО. От друга страна - външният министър отива в Киев и подкрепя декларацията. Така Радев водеше външната си политика още като президент - едно говори в София, друго - в Брюксел, трето - във Варшава и т.н.”, обясни политологът.

Президентските избори

Доц. Минчев коментира и кандидатурата на Илияна Йотова за президент. По думите му тя е опитен политик с добри шансове за подкрепа.

"Единственият начин, за да бъде направена по-трудна нейната задача за победа, е да се издигне и подкрепи алтернативен кандидат, който да разполага с максимално широка обществена подкрепа. Формулата "кандидат на демократичната общност" не покрива тази задача, защото той би имал 350-400 хиляди гласа. Необходима е кандидатура, която да получи три пъти повече гласове. Важен е кандидатът, но не само той е важен. Могат ПП-ДБ и ГЕРБ да подкрепят самостоятелно кандидат, който да има качествата да победи кандидата на статуквото. Скептичен съм относно възможността това да се получи, тъй като партизанските разпри са по-силни, отколкото дългосрочната политическа рационалност и интерес”, каза още политологът.

Според него Андрей Гюров има тези шансове да бъде кандидат, безусловно подкрепен от демократичната общност, който да застане срещу кандидата на статуквото.

"Да му се даде шанс веднага да тръгне и да търси обществена подкрепа. Да си изгради този обществен политически съюз, който да доведе до победата му. Партиите на т.нар. демократична общност могат само да го подкрепят, но безусловно, а не да му се месят. Но той не е единственият кандидат. За всеки друг кандидат би важало същото”, обобщи университетският преподавател.