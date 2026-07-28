Ако ГЕРБ събере подписи, решението на КС ще е около средата на септември

Ако ГЕРБ събере достатъчно подписи, решение на Конституционния съд може да има около средата на септември, прогнозира в интервю за "Новините на NOVA" председателят на институцията Павлина Панова. Тя коментира и въпрос дали при евентуална победа на Илияна Йотова на президентските избори наесен това ще бъде първи мандат, или ще се води втори заради сегашната ситуация.

Краткият отговор на въпроса дали сезиране на КС ще спре влизането в сила от 1 август на план-сметката е - не. Бюджет 2026 ще влезе в сила след обнародването му в "Държавен вестник" и ще трябва да се изпълнява според записаното в него. Когато Конституционният съд се произнесе, то проблемни биха били само текстовете, които са били атакувани. За тях народните представители ще трябва да търсят ново решение. Дотогава в сила остават предходните разпоредби. Практиката сочи, че когато се касае за парите на държавата, депутатите не губят време и бързо коригират това, което противоречи на основния закон.

Панова припомни, че Конституционният съд може да бъде сезиран от 1/5 от народните представители, от президента, от Министерския съвет, от двете върховни съдилища, от главния прокурор, а в случаите, когато става въпрос за засягане на права и свободи на гражданите – и от омбудсмана, и от Висшия адвокатски съвет.

„Няма да крия, че част от бюджета, който ние бяхме заявили пред Министерството на финансите, беше намален значително, особено в частта за персонал. Направихме допустими вътрешни размествания в нашия бюджет, така че да осигурим средства, с които да поемем разликата между общественото осигуряване, което трябва да плащат нашите държавни служители – тази година 20%, догодина 40%, така че да можем да увеличим техните заплати, за да не падне нетният размер на техните възнаграждения“, обясни конституционният съдия.

По отношение на държавния глава Илияна Йотова и заявката ѝ за участие в изборите за президент съдия Панова изрази персонално мнение, според което Йотова в момента довършва чужд мандат и ако бъде избрана за президент, ще започне своя първи мандат.

„Моето персонално мнение е, че в момента г-жа Йотова довършва чужд мандат. Не е нейният мандат. Тя има право на пълен мандат като президент, така че ако бъде избрана за държавен глава, ще започне своя първи мандат като президент на държавата“, посочи Павлина Панова.