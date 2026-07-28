Прасковените нокти превзеха летния сезон

Лятото е в разгара си и точно сега е времето да изпробваме много нови тенденции. Знаете колко важна част от визията на една дама стана маникюрът. Поддържаните и интересни нокти веднага печелят вниманието и симпатиите.

През този летен сезон виждаме голямо разнообразие при трендовете при маникюра. Сега се появи пореден хит - прасковените нокти, съобщават от британския "Cosmopolitan".

Не е изненада, че стават модерни именно през лятото. Все пак, тези плодове зреят през летните месеци, редовно се ядат тогава и прасковеният нюанс става хитов за дрехи, аксесоари, коси, прически, грим.

Прасковените нокти са нежни, сочни, стоят сладко и отиват на всички. Дори да сте с бледа кожа, този фин нюанс стои прекрасно. А ако сте със шоколадов загар от плажа, прасковеното подчертава тена.

А какво точно е прасковеното? Това е едно нежно оранжево, по-светло - не като портокалово или тиквено, а има и розовеещи оттенъци. Изглежда игриво, но и излъскано, стилно. Просто си представете цвета на зрелите праскови и го пресъздайте.

По-малко искрящо и крещящо е от кораловото, което също е модерно сега. Но пък е по-неочаквано и интересно от друг хитов нюанс за маникюрите - бебешко розово.

Още за тенденцията и снимки - вижте в teenproblem.net