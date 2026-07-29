Излизат резултатите от третото класиране за гимназиите

В сряда Регионалните управления на образованието (РУО) ще обявят резултатите от третия етап на класиране за прием на ученици в 8. клас на в желаните профилирани и професионални гимназии.

Третото класиране е шанс за тези, които са останали некласирани до момента, както и за ученици, които по някаква причина не са подали документи в по-ранните етапи на кампанията.

След излизането на първите списъци, учениците имаха два варианта: да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във второ класиране, запазвайки мястото си, но с надежда за придвижване към по-желана паралелка.

Тазгодишната кампания преминава при висока активност и силна конкуренция, като за гимназии кандидатстваха над 57 000 ученици в цялата страна (като над 11 000 от тях се състезават за местата в София).

След края на първо и второ класиране, броят на окончателно записаните осмокласници в страната е около 49 000.

След като в сряда резултатите бъдат публикувани в електронната система на МОН, приетите ученици ще разполагат с няколко дни (обикновено до края на седмицата), за да се запишат физически в съответното училище, представяйки оригиналните си документи.

В началото на август предстои четвърто класиране, при което учениците ще могат да кандидатстват за последните единични останали свободни места директно в училищата.