ТИР и камион се удариха тази сутрин край София, Северната тангента е затворена

ТИР и камион са се ударили тази сутрин на Северната скоростна тангента на София, като пътят е затворен.

Инцидентът е станал около 5:30 часа в участъка от Илиянци към Чепинци в посока бул. "Ботевградско шосе".

По първоначална информация ТИР-ът е застигнал и ударил отзад и отляво движещия се пред него камион. Последвал е удар в мантинелата, при което кабината се е отделила от ремаркето, а ремаркето се е обърнало на пътното платно.

Няма пострадали, въведен е обходен маршрут по Софийския околовръстен път.