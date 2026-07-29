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ТИР и камион се удариха тази сутрин край София, Северната тангента е затворена

Обърнато ремарке е затапило пътя

29.07.2026 | 07:38 ч. Обновена: 29.07.2026 | 08:14 ч. 18
ТИР и камион се удариха тази сутрин край София, Северната тангента е затворена

ТИР и камион са се ударили тази сутрин на Северната скоростна тангента на София, като пътят е затворен.

Инцидентът е станал около 5:30 часа в участъка от Илиянци към Чепинци в посока бул. "Ботевградско шосе". 

По първоначална информация ТИР-ът е застигнал и ударил отзад и отляво движещия се пред него камион. Последвал е удар в мантинелата, при което кабината се е отделила от ремаркето, а ремаркето се е обърнало на пътното платно.

Няма пострадали, въведен е обходен маршрут по Софийския околовръстен път. 

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Тагове:

катастрофа Северна скоростна тангента камион тир
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