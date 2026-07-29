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Иран удари три петролни танкера в Ормузкия проток

Били пренебрегнали предупрежденията

29.07.2026 | 07:28 ч. 12
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е "ударил и спрял" три петролни танкера, които са пренебрегнали отправени предупреждения в Ормузкия проток, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на иранската държавна телевизия и на иранската информационна агенция Тасним.

"Преди няколко часа три петролни танкера, които пренебрегнаха предупрежденията ни и продължиха да следват опасен и незаконен маршрут, бяха ударени и принудени да спрат“, съобщиха военноморските сили на КГИР пред Тасним.

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