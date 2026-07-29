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Бившият шеф на ФИФА Сеп Блатер: Инфантино и Тръмп вредят на футбола

Никой няма право да продава нашата игра, написа Блатер

29.07.2026 | 10:55 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Близките отношения между президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп вредят на футбола. Това мнение изрази бившият президент на ФИФА Сеп Блатер в профила си в социалната мрежа Х.

90-годишният швейцарец каза това малко след публикацията на Таймс, че ФИФА се готви да продаде дялове от световното първенство на крупни инвеститори. Според информацията Инфантино планира да осъществи тази сделка с близки до Тръмп бизнесмени, което ще му донесе лично на него приходи от десетки милиони долари.

"Близките отношения между ръководителя на ФИФА и президента на САЩ достигнаха финансово измерение, което е дълбоко вредно за футбола. Никой няма право да продава нашата игра", написа Блатер.

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На завършилото преди броени дни световно първенство в САЩ, Канада и Мексико за пръв път участваха 48 отбора. По време на шампионата Инфантино заяви, че е възможно допълнително увеличаване на отборите и техният брой да достигне до 64 в бъдеще.
(БТА)

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Тагове:

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