От Киев: Украйна трябва да действа асиметрично срещу Русия

Украйна не може да „отвръща с удар на удара“, когато се противопоставя на Русия, като трябва да използва ресурсите си внимателно и да действа асиметрично, заяви днес новият изпълняващ длъжността министър на отбраната на Украйна Евген Хмара, предаде Ройтерс.

В интервю за американската консервативна блогърка Лора Лумър, която наскоро посети Киев, Хмара, който е бивш началник на Службата за сигурност на Украйна, заяви, че има ясна визия за това какви тактики могат да бъдат използвани, за да се засили военната ефективност на страната.

„Имам реална представа какво се използва за противодействие, какво може да се използва срещу врага и какво може да бъде най-ефективно в бъдеще“, заяви той. Според него „управлението на ресурсите и логистиката са критична част от планирането на бойното поле, особено за да се гарантира, че частите разполагат с необходимото оборудване.“

„Не можем да отвръщаме на удара с удар. Трябва да действаме асиметрично“, заяви Хмара, отговаряйки на въпрос как страната е успяла през последните месеци да нанесе щети на петролната индустрия и друга инфраструктура на Русия.

Ройтерс отбелязва, че ударите на Украйна със среден и голям обсег, насочени по-специално към обекти от петролната индустрия, са довели до недостиг на гориво в някои руски региони. Според агенцията, въпреки че Русия редовно съобщава за превзети селища по 1200-километровата фронтова линия, украинските военни са забавили руския напредък.

Според Хмара дълбочинните удари, нанасяни от Украйна, целят да наложат на Русия разходи, които „надвишават цената за тяхното извършване“.

Изпълняващият длъжността министър изрази надежда по време на интервюто, че отношенията на Украйна със САЩ ще развият в трайно стратегическо партньорство, като Киев ще предостави опит „в съвременната война“. Той също така заяви, че е от решаващо значение Украйна да може да произвежда ракети за комплексите „Пейтриът“, за да противодейства на руските въздушни удари.

Президентът Доналд Тръмп заяви по-рано този месец, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракетите. Вчера той и украинският му колега Володимир Зеленски обсъдиха възобновяването на мирните преговори с Русия и плановете Украйна да произвежда ракетите.

(БТА)