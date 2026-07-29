Радев обещава: Ще излезем от правната каша с Детската болница

Искам да уверя цялото общество, родителите, лекарите, че ние сме твърдо решени – ще излезем от тази правна каша, в която се намира проектът, ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, където му е мястото и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото тя за нас наистина е национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Повече по тези случаи, както и предотвратяването на други корупционни схеми с европейски средства, ще бъдат представени след заседанието на Министерския съвет, допълни Радев.

Като "спекулация на опозицията" определи премиерът Радев твърдения от опозицията, че правителството се отказва от националната детска болница, защото в бюджета за тази година не са били определени пари за нея.

Това го твърдят тези, които управляваха 15 години и изобщо не ги интересуваше тази болница, както и другите, които за пет години три пъти правиха бюджет и така и не разбраха по каква схема се изгражда тази болница и къде са парите, добави той.

В сметките на Здравната инвестиционна компания, която е отговорна за тази болница, има 47 млн. евро и няма нужда тази година да се залагат допълнителни финансови средства. Още повече, дори и да има 1 млрд., тази година не можем да изхарчим и едно евро, защото именно безхаберието и некомпетентността на сглобката ни докара дотук, тъй като след 2023 г., когато служебното правителство на Гълъб Донев определи терен и разработи проект за управление, резултатът оттогава досега е нулев – инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж и определен строител – няма, каза още Радев.

Проектът в момента е във Върховния административен съд заради обжалване и вкаран в задънена улица заради некомпетентност и безхаберие на сглобките, допълни премиерът.