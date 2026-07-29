Алла Пугачова счупи тазобедрена става, придвижва се с бастун ВИДЕО

Звездата на руската естрада Алла Пугачева се появи по време на фестивала "Лайма Рандеву“ в Юрмала, придружена от съпруга си Максим Галкин.

Това, което предизвика полемики беше външния вид на звездата, което е неузнаваема. Привидно отслабнала и неприличаща на себе си, Пугачова обясни, че преди няколко месеца е претъпяла инцидент.

Примата се подпираше на бастун за повече увереност.

"Бях неподвижна четири месеца. Паднах, счупих си крака, тазобедрената става. И, честно казано, не мислех, че изобщо ще стана. Имах панически атаки, чувствах се ужасно“, сподели звездата.

Лекарите я предупредили, че възстановяването може да отнеме до шест месеца. Пугачова споделя, че все още се справя с болката.

Тя също така опроверга слуховете, че се е подложила на сърдечна операция.

Пугачова е открит критик на войната в Украйна и в последните дни живее извън Русия.