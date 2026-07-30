Кървави избори в Кашмир, над 30 убити при протестите

Протестите по време на регионалните избори в управляваната от Пакистан част от Кашмир прераснаха в кървави сблъсъци, като лидери на забранена група от региона заявиха, че над 30 души са били убити в околностите на един от градовете при сблъсък със силите за сигурност в навечерието на втория тур, предаде Ройтерс.

Основната управляващата партия в Пакистан, Пакистанската мюсюлманска лига (Наваз), спечели в понеделник девет от 13-те избираеми места, за които гласуваха хората в окръзите Мирпур, Котли и Бхимбер.

Първоначално изборите трябва да се произведат в един тур на 27 юли, но бяха разделени на три отделни гласувания по окръзи, като властите се позоваха на съображения за сигурност. Вторият и третият тур са насрочени за 2 и 10 август.

Партията, спечелила изборите през 2021 г. - "Движение за справедливост" (Пакистан Техрик-и-инсаф), основана от бившия министър-председател Имран Хан - бойкотира вота поради опасения от изборни измами.

Основното протестно движение в региона, Съвместният комитет за народно действие "Джаму Кашмир", беше забранено от регионалното правителство през юни, което предизвика протести със смъртоносни последствия миналия месец.

Оттогава банковите услуги, пътната мрежа и интернет са до голяма степен прекъснати, което затруднява потока на информация, така че Ройтерс не е успяла да провери чрез независим източник данните на протестното движение за над 30 загинали при сблъсъците край Равалакот.

Властите съобщиха, че при сблъсъците в понеделник е загинал един член на охранителните служби, а петима са ранени. Междувременно един служител, който пожела анонимност, заяви, че има информация за поне трима загинали сред протестиращите в Мирпур тази седмица.

Пакистанските власти оправдаха репресивните мерки с твърдението, че към протестиращите в Кашмир са се присъединили въоръжени и подкрепяни от Индия екстремисти. Индия неведнъж е отхвърляла подобни обвинения в миналото.