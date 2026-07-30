BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 32

Много добри са условията за туризъм в планините

ПСС съветва: Туристите да носят достатъчно течности, да имат шапка

30.07.2026 | 09:45 ч. Обновена: 30.07.2026 | 09:45 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Условията за туризъм в планините са много добри, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Времето е ясно и слънчево, слаб вятър има в най-високите части на планината.

Заради топлото време от ПСС съветват туристите да носят достатъчно течности, да имат шапка и да използват слънцезащитни продукти. Във високите части на планините слънцето е много силно и това изисква повече внимание, отбелязаха от ПСС.

Времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони - и умерен, източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36 градуса, за София - около 31 градуса, пише в прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ПСС планина лято туризъм
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem